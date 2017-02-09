SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI

Übersicht
The project comprises part of the promoter's investment programme for 2017-2019, namely 16 individual gas-transmission project schemes spread across Italy. These project schemes include replacement, refurbishment or re-rating of existing gas transmission system assets, installation of odorisation systems for industrial customers and constructing new pipelines with the related connections to extend the transmission network.
The project will strengthen the gas transmission system, increase capacity to meet the demand, allowing to increase the gas-storage system capacity, and improve system performance, safety, reliability and operational efficiency.
Based on technical characteristics, location and potential impact of the works included in the programme, and considering the criteria established under the national environmental impact assessment (EIA) legislation, six out of the total of 16 project schemes are subject to environmental impact assessment. Two of them received approvals in 2009 and 2015. The remaining four environmental authorisations are expected in 2017. The identified impact is typical for this type of component and, with the application of appropriate mitigation measures, is expected to be acceptable.
The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender and pre-qualification notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.