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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
310.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 310.000.000 €
Energie : 310.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2017 : 310.000.000 €
Andere Links
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14/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Assessment
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14/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Study
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23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2017
20170209
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RETE GAS INFRASTRUTTURE VI
Italy's main gas transmission company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 310 million
EUR 636 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises part of the promoter's investment programme for 2017-2019, namely 16 individual gas-transmission project schemes spread across Italy. These project schemes include replacement, refurbishment or re-rating of existing gas transmission system assets, installation of odorisation systems for industrial customers and constructing new pipelines with the related connections to extend the transmission network.

The project will strengthen the gas transmission system, increase capacity to meet the demand, allowing to increase the gas-storage system capacity, and improve system performance, safety, reliability and operational efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on technical characteristics, location and potential impact of the works included in the programme, and considering the criteria established under the national environmental impact assessment (EIA) legislation, six out of the total of 16 project schemes are subject to environmental impact assessment. Two of them received approvals in 2009 and 2015. The remaining four environmental authorisations are expected in 2017. The identified impact is typical for this type of component and, with the application of appropriate mitigation measures, is expected to be acceptable.

The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender and pre-qualification notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Assessment
14/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Study
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76027276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170209
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Study
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76029451
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170209
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75888690
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170209
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI - Environmental Impact Assessment
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Andere Links
Übersicht
RETE GAS INFRASTRUTTURE VI
Datenblätter
SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE VI

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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