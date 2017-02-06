Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
101.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 101.200.000 €
Verkehr : 101.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2020 : 1.150.000 €
11/09/2025 : 50.000.000 €
7/06/2023 : 50.050.000 €
(*) Einschließlich 1.035.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 5.005.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Übersicht
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Ukraine: EU fördert Verkehrsverbindungen, Energieeffizienz und Bildung durch neue EIB-Vereinbarungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2018
20170206
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR),UKRZALIZNYTSIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 101 million
EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan for the financing of a series of small-scale transport projects addressing transport bottlenecks in Ukraine.

The framework loan will finance investment in small-scale transport infrastructure projects, defined as less than EUR 20 million on a standalone basis, that address 'transport bottlenecks' on the European transport networks in Ukraine. The investment is designed to improve connectivity in the Eastern neighbourhood, provide valuable support for small-scale transport investment for projects with significant positive impact locally, and help to realise projects that can deliver tangible results for citizens. In addition, the investment is expected to improve road safety and have positive impact on economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Ukraine: EU fördert Verkehrsverbindungen, Energieeffizienz und Bildung durch neue EIB-Vereinbarungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77957700
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170206
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Ukraine: EU fördert Verkehrsverbindungen, Energieeffizienz und Bildung durch neue EIB-Vereinbarungen

Ukraine: EU fördert Verkehrsverbindungen, Energieeffizienz und Bildung durch neue EIB-Vereinbarungen
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY

