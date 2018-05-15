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LLWDP II

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
116.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Lesotho : 116.100.000 €
Wasser, Abwasser : 116.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2021 : 34.100.000 €
1/04/2019 : 82.000.000 €
(*) Einschließlich 34.100.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Related public register
05/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
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20/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Lesotho: EU fördert besseren Zugang zu Trinkwasser

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/04/2019
20170197
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LLWDP II
KINGDOM OF LESOTHO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 116 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The Lowlands Water Development Project (LWDP) is the second phase of the Lesotho Lowland Water Supply Scheme (LLWSS). It will include bulk water production infrastructure, distribution networks and actions on water efficiency, sanitation and capacity building. The first phase, the Metolong Dam and Water Supply Program (MDWSP), was already financed by the Bank.

The overall LLWSC aims at improving the climate resilience and security of potable water access in four priority geographical zones of the Lowlands of Lesotho.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A Resettlement Policy framework has been developed as well as an Environmental and Social Management Framework. Terms of reference for the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Resettlement Action Plan (RAP) are being prepared.

EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
05/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
20/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Lesotho: EU fördert besseren Zugang zu Trinkwasser

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88098027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170197
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Lesotho
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85418885
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170197
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Lesotho
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
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Übersicht
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Datenblätter
LLWDP II
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Lesotho: EU fördert besseren Zugang zu Trinkwasser

Aktuelles und Storys

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Lesotho: EU fördert besseren Zugang zu Trinkwasser
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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