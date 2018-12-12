Belgrade Palilula Sewerage System

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of the development of the sewerage system in the Palilula Municipality (Belgrade) located at the border of the Sava and Danube river with approximately 170 000 inhabitants. The project will be implemented in the municipality with no sewer network and wastewater treatment and not meeting environmental and social standards.
The project will support the achievement of the country's long-term target set by the Serbian authorities for the sanitation sector, i.e. to collect and treat produced wastewaters to appropriate standards. The EIB financing will support the sanitation investment in the Municipality of Palilula in Belgrade, the area located on the left bank of the Danube river, with approximately 170000 inhabitants. The project will comprise rehabilitation and construction of the sewerage system and construction of the new wastewater treatment plant.
The investment components are selected with a view to achieve a cost effective compliance with the Directive 91/271/EEC (Urban Wastewater Treatment) and Directive 2000/60/EC (Water Framework Directive). The elimination of discharges of untreated wastewater into the surface waters and ground waters will support the achievement of the country's environmental targets, including enhanced protection of the river Danube, and ultimately the Black Sea. The project supports the objectives of the EU Strategy for the Danube Region. The Bank will also assess climate change considerations of relevance for project design and operation. The project components may have minor environmental impacts during construction and will have no negative residual impacts in the operation phase.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
