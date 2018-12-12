Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BELGRADE PALILULA SEWERAGE SYSTEM

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
70.495.008 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 70.495.008 €
Wasser, Abwasser : 70.495.008 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2019 : 35.000.000 €
31/10/2025 : 35.495.008 €
(*) Einschließlich 35.495.008 € Investitionszuschüsse vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
Serbien: EIB-Darlehen für bessere Sanitär- und Abwassersysteme in Belgrad

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2019
20170192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELGRADE PALILULA SEWERAGE SYSTEM
BELGRADE LAND DEVELOPMENT PUBLIC AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development of the sewerage system in the Palilula Municipality (Belgrade) located at the border of the Sava and Danube river with approximately 170 000 inhabitants. The project will be implemented in the municipality with no sewer network and wastewater treatment and not meeting environmental and social standards.

The project will support the achievement of the country's long-term target set by the Serbian authorities for the sanitation sector, i.e. to collect and treat produced wastewaters to appropriate standards. The EIB financing will support the sanitation investment in the Municipality of Palilula in Belgrade, the area located on the left bank of the Danube river, with approximately 170000 inhabitants. The project will comprise rehabilitation and construction of the sewerage system and construction of the new wastewater treatment plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment components are selected with a view to achieve a cost effective compliance with the Directive 91/271/EEC (Urban Wastewater Treatment) and Directive 2000/60/EC (Water Framework Directive). The elimination of discharges of untreated wastewater into the surface waters and ground waters will support the achievement of the country's environmental targets, including enhanced protection of the river Danube, and ultimately the Black Sea. The project supports the objectives of the EU Strategy for the Danube Region. The Bank will also assess climate change considerations of relevance for project design and operation. The project components may have minor environmental impacts during construction and will have no negative residual impacts in the operation phase.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELGRADE PALILULA SEWERAGE SYSTEM
Datum der Veröffentlichung
22 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91901092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170192
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Serbien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Aktuelles und Storys

Photogallery

Serbia: EIB helps to improve sanitation and sewerage systems in Belgrade
Belgrade Palilula Sewerage System
©EIB

Weitere Veröffentlichungen