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FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.962.544,89 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 76.962.544,89 €
Industrie : 76.962.544,89 €
Unterzeichnungsdatum
25/07/2017 : 76.962.544,89 €
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12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 90 Millionen Dollar an Virbac für schnellere Entwicklung innovativer Lösungen für die Tiergesundheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2017
20170188
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
VIRBAC SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 77 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Investment to support research and development (R&D) for a robust portfolio of next-generation innovative products, addressing global animal health issues, to support Virbac's organic growth and international expansion. The project will be largely coordinated and implemented at the company's French R&D sites.

The project will support the long-term innovation-driven organic growth of the company while enlarging its product portfolio, strengthening its competitive edge and scaling up market share as global player.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76124015
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170188
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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