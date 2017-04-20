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EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
498.984.826,38 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 498.984.826,38 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 1.250.000 €
14/12/2018 : 1.250.000 €
27/07/2018 : 3.000.000 €
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3/08/2018 : 3.125.000 €
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31/05/2018 : 3.250.000 €
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27/07/2018 : 3.437.500 €
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18/09/2018 : 3.750.000 €
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28/03/2018 : 4.000.000 €
28/03/2018 : 4.000.000 €
31/07/2018 : 4.687.500 €
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8/07/2019 : 5.000.000 €
13/12/2019 : 5.000.000 €
28/06/2019 : 5.000.000 €
17/12/2019 : 5.000.000 €
13/12/2019 : 5.000.000 €
21/12/2018 : 5.000.000 €
28/06/2019 : 5.000.000 €
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8/07/2019 : 5.000.000 €
28/06/2019 : 5.000.000 €
21/12/2018 : 5.000.000 €
17/12/2019 : 5.000.000 €
27/12/2019 : 5.300.000 €
27/12/2019 : 5.300.000 €
19/12/2017 : 5.625.000 €
19/12/2017 : 5.625.000 €
5/09/2018 : 5.937.500 €
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27/12/2017 : 5.952.000 €
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20/12/2017 : 6.165.791,28 €
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23/11/2018 : 6.250.000 €
23/11/2018 : 6.250.000 €
28/03/2018 : 6.600.000 €
28/03/2018 : 6.600.000 €
18/09/2018 : 6.811.250 €
18/09/2018 : 6.811.250 €
31/07/2018 : 7.500.000 €
21/11/2018 : 7.500.000 €
5/02/2018 : 7.500.000 €
20/12/2018 : 7.500.000 €
26/07/2019 : 7.500.000 €
20/12/2018 : 7.500.000 €
21/11/2018 : 7.500.000 €
23/09/2019 : 7.500.000 €
23/09/2019 : 7.500.000 €
5/02/2018 : 7.500.000 €
26/07/2019 : 7.500.000 €
31/07/2018 : 7.500.000 €
13/12/2019 : 7.526.996,83 €
13/12/2019 : 7.526.996,83 €
21/12/2017 : 9.250.000 €
21/12/2017 : 9.250.000 €
22/11/2017 : 10.000.000 €
8/08/2018 : 10.000.000 €
30/10/2018 : 10.000.000 €
22/11/2017 : 10.000.000 €
28/03/2018 : 10.000.000 €
28/03/2018 : 10.000.000 €
7/12/2018 : 10.000.000 €
31/08/2018 : 10.000.000 €
8/08/2018 : 10.000.000 €
30/10/2018 : 10.000.000 €
7/12/2018 : 10.000.000 €
31/08/2018 : 10.000.000 €
27/12/2017 : 10.073.875,08 €
27/12/2017 : 10.073.875,08 €
5/04/2018 : 12.500.000 €
5/04/2018 : 12.500.000 €
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21/09/2018 - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2017
20170187
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Selection of private equity fund managers
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 499 million
EUR 5000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of a EUR 500m investment facility under the EFSI Equity Innovation and Infrastructure Window (IIW) to finance EIB investments in SME and small Midcap private equity funds in Europe, in which the EIF is also an investor.

It is expected that the EIB will invest in approximately 20-30 private equity funds which in turn will provide equity financing to approximately 300-450 SMEs and small Midcaps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to environmental compliance.

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to procurement.

Weitere Unterlagen
21/09/2018 - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87020434
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170187
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen