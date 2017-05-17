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AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Stadtentwicklung : 2.500.000 €
Müllbeseitigung : 2.500.000 €
Energie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2017 : 1.250.000 €
1/12/2017 : 1.250.000 €
1/12/2017 : 1.250.000 €
1/12/2017 : 1.250.000 €
1/12/2017 : 22.500.000 €
1/12/2017 : 22.500.000 €
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Related public register
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 50 Millionen Euro an Amundi Energy Transition für die Energiewende

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2017
20170148
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure equity fund targeting energy transition assets (renewable energy, district heating and public lighting projects) primarily in France and more widely in the eurozone

The fund is expected to target three investment areas: (i) heat generation and distribution, (ii) wind energy, and (iii) other renewable energy and energy efficiency projects (solar, small hydro, biomass, street lighting, etc.).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA following screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU, where applicable.

Weitere Unterlagen
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 50 Millionen Euro an Amundi Energy Transition für die Energiewende

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76189296
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170148
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238381032
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170148
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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Übersicht
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Datenblätter
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 50 Millionen Euro an Amundi Energy Transition für die Energiewende

Aktuelles und Storys

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Photogallery

Un apport de 100 millions d’USD de la BEI à l’appui du premier fonds au monde dédié aux obligations vertes des marchés émergents
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Fotograf: Anne-Cécile Auguin
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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