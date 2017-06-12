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SPE AIF I (AFRICA INDUSTRIALIZATION FUND)

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.184.495,03 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 13.184.495,03 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2018 : 13.184.495,03 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB beteiligt sich am Africa Industrialization Fund, der Wachstumskapital bereitstellt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20170146
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICA INDUSTRIALIZATION FUND - NORTH AFRICA
SPE CAPITAL PARTNERS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 15 million (EUR 13 million)
USD 150 million (EUR 133 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation in Africa Industrialization Fund (AIF) - North Africa, a generalist private equity fund targeting growth capital investments in small and medium-sized private companies located in Southern Neighborhood countries.

The fund will target growth capital investments in Southern Neighborhood small and medium-sized companies (SMEs) that are seeking to grow their business at above average growth rates. The EIB would support the regionalisation strategy of an experienced private equity team. The fund has a target size of USD 150m.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

Procurement will be in line with EIB guidelines for private sector projects.

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EIB beteiligt sich am Africa Industrialization Fund, der Wachstumskapital bereitstellt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen