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FONDS INFRAGREEN III

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 25.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2017 : 12.500.000 €
11/12/2017 : 12.500.000 €
11/12/2017 : 12.500.000 €
11/12/2017 : 12.500.000 €
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03/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS INFRAGREEN III
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FONDS INFRAGREEN III
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und RGREEN INVEST wollen Biogassektor fördern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20170136
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FONDS INFRAGREEN III
RGREEN INVEST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund focusing on energy transition infrastructure projects in the EU

The fund aims to invest mainly equity in the development and construction of small to medium-sized solar, wind and biogas assets in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS INFRAGREEN III
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FONDS INFRAGREEN III
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS INFRAGREEN III
Datum der Veröffentlichung
3 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75857040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170136
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FONDS INFRAGREEN III
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238711340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170136
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen