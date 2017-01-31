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SALZGITTER STEEL RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2019 : 150.000.000 €
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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SALZGITTER STEEL RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EU-Investitionsoffensive - EIB vergibt 150 Millionen Euro an Salzgitter AG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2019
20170131
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SALZGITTER STEEL RDI
SALZGITTER AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 331 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter's RDI and digital transformation expenditures of its iron and steelmaking and its beverage filling and packaging equipment businesses for the years 2018-2021.

The project covers the promoter's RDI related operational and capital expenditures of its iron and steelmaking and its beverage filling and packaging equipment businesses. The RDI activities will contribute to increase the promoter's technological know-how in the related fields and strengthen its competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing industrial facilities already authorized for such purpose and are therefore not expected to require an EIA under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SALZGITTER STEEL RDI
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SALZGITTER STEEL RDI
08/02/2019 - SALZGITTER STEEL RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EU-Investitionsoffensive - EIB vergibt 150 Millionen Euro an Salzgitter AG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SALZGITTER STEEL RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85833630
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170131
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SALZGITTER STEEL RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159290940
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170131
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SALZGITTER STEEL RDI
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90265662
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170131
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
SALZGITTER STEEL RDI
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Photogallery

Salzgitter steel RDI project in Germany
Salzgitter Steel RDI
©Salzgitter 2018

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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