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POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
755.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 755.000.000 €
Verkehr : 755.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 105.000.000 €
9/11/2017 : 650.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Related public register
07/06/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der polnischen Eisenbahn mit 650 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2017
20170123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 755 million
EUR 1279 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading, modernisation and renewal of the Polish railway network, including access to the main Polish sea ports, and other TEN-T lines

The project is expected to generate time and vehicle operating cost savings by allowing for more efficient use of existing rail capacity. It may also present environmental and safety benefits due to modal shift from road to rail expected to take place because of better rail services. The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is mostly located in convergence zones and by facilitating access promotes regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of several schemes and requirements concerning the environmental impact assessment (EIA) may vary. The pertinence of the schemes to Annexes I and II of the EIA Directive, the screening decisions, the EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project's potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats and Birds Directives, will also be appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
11/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
07/06/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der polnischen Eisenbahn mit 650 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
15 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74991215
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170123
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172071559
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170123
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171386004
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170123
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
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11/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
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POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Datenblätter
POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der polnischen Eisenbahn mit 650 Millionen Euro

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Polen: EIB unterstützt Modernisierung der polnischen Eisenbahn mit 650 Millionen Euro
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07/06/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen