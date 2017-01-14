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IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I

Unterzeichnung(en)

Betrag
178.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 178.200.000 €
Energie : 178.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2020 : 78.200.000 €
9/05/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
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21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
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28/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
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28/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
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12/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - Φάκελος Τροποποίησης
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 178 million EIB backing for first power link between Crete and mainland Greece

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2019
20170114
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 178 million
EUR 356 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project concerns the interconnection of the island of Crete with mainland Greece, in the region of Peloponnese. The project includes two AC 150 kV submarine cables, 150 kV underground and overhead circuits, a compensation terminal in the Peloponnese and network reinforcements associated to the interconnection. The landing points of the submarine cables are in Kissamos bay (Crete) and the Malea peninsula (Peloponnese).

The project will (a) enable the replacement of thermal generation on the island (mainly oil-fired generation units) with more efficient generation from mainland Greece and (b) increase the hosting capacity of the island for renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the investments fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage. The potential impacts of the project include visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, birds' collision and mortality, disturbance and damage of marine flora and fauna. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
28/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80807415
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2018
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85229373
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2018
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79188524
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - Φάκελος Τροποποίησης
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133338856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164949928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen