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DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
48.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 48.000.000 €
Energie : 48.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/03/2018 : 48.000.000 €
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/03/2018
20170106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT
GAS DISTRIBUTION COMPANY REST OF GREECE S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 48 million
EUR 125 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of the gas distribution networks in the regions of Central Greece, Central Macedonia, East Macedonia and Thrace.

The project will enable the shift from more expensive and polluting fuels, bringing environmental benefits and potentially lower energy costs. The project will be located in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on current information, the planned investments fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU), leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77074775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170106
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT
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Datenblätter
DEDA GAS DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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