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OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 7.400.000 €
Italien : 27.600.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2017 : 7.400.000 €
20/07/2017 : 27.600.000 €
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20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2017
20170104
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
OLSA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 84 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of automotive lighting systems. It will also cover the capital expenditures for the modernisation and expansion of its production capacity in existing European production sites in the period 2016-2020.

The project is expected to support the promoter's growth and the development of new products through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the installed production capacity at the promoter's existing sites.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the project's RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Moreover the installation of new equipment is not expected to require any additional permits. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74784471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170104
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Related public register
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
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OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Datenblätter
OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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