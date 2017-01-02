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POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
425.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 425.000.000 €
Dienstleistungen : 425.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/09/2017 : 425.000.000 €
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03/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Energiesektor und Wissenschaft mit fast einer Milliarde Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2017
20170102
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 425 million
EUR 868 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of research and development activities undertaken in public universities and public scientific institutes

The project supports investments in intangible scientific activities. It aims to further strengthen the public science and innovation system and facilitate Poland's contribution to the common European Research Area. The universities are located in all regions of the country, which in large part is classified as less-developed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns activities in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and are therefore not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Any possible environmental and ethical issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will be verified during the appraisal. Activities not eligible for EIB financing, e.g. animal testing, unless executed in line with Directive 2010/63/EU, will be excluded from the Bank's lending.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Energiesektor und Wissenschaft mit fast einer Milliarde Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Datum der Veröffentlichung
3 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75329544
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170102
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125376479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170102
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen