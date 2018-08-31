ALEXANDRIA WEST WASTE WATER TREATMENT PLANT EXT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project concerns the capacity increase and treatment level upgrade of the Alexandria West Wastewater Treatment Plant (WWTP).
The objectives of the operation are: (i) environmental protection and depollution, (ii) improving public health, and (iii) promoting sustainable economic development. First, the primary objective of the operation is to bring environmental benefits to the project area through the sustainable disposal or utilisation of effluent and sludge, sustainable water resources management, and the depollution of Lake Maryut and the Mediterranean Sea. Second, the project will improve the public health situation in Alexandria by improving water quality and reducing pollution. Third, the project is expected to lead to positive economic externalities by, for example, improving the economic situation for fisheries and tourism in the area.
The project is anticipated to contribute towards efficient and sustainable water resources management in Egypt as well as to the Egyptian climate protection efforts. In addition, it is expected to have substantial environmental and social benefits, as it will reduce the levels of pollution in Lake Maryout, El Mex Bay and the Mediterranean Sea. Any potential adverse environmental and social impacts are site-specific and can be prevented and/or readily minimised through appropriate mitigation measures and by adhering to globally recognized performance standards, guidelines, and/or design criteria, including EIB environmental and social principles, standards and practices.
The EIB will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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