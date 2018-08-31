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ALEXANDRIA WEST WASTE WATER TREATMENT PLANT EXT

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
140.050.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 140.050.000 €
Wasser, Abwasser : 140.050.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/03/2022 : 20.050.000 €
31/12/2019 : 120.000.000 €
(*) Einschließlich 20.050.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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06/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
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06/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Bank der EU finanziert Modernisierung und Ausbau der Kläranlage Alexandria West

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/12/2019
20170089
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALEXANDRIA WEST WASTE WATER TREATMENT PLANT EXT
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 185 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the capacity increase and treatment level upgrade of the Alexandria West Wastewater Treatment Plant (WWTP).

The objectives of the operation are: (i) environmental protection and depollution, (ii) improving public health, and (iii) promoting sustainable economic development. First, the primary objective of the operation is to bring environmental benefits to the project area through the sustainable disposal or utilisation of effluent and sludge, sustainable water resources management, and the depollution of Lake Maryut and the Mediterranean Sea. Second, the project will improve the public health situation in Alexandria by improving water quality and reducing pollution. Third, the project is expected to lead to positive economic externalities by, for example, improving the economic situation for fisheries and tourism in the area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is anticipated to contribute towards efficient and sustainable water resources management in Egypt as well as to the Egyptian climate protection efforts. In addition, it is expected to have substantial environmental and social benefits, as it will reduce the levels of pollution in Lake Maryout, El Mex Bay and the Mediterranean Sea. Any potential adverse environmental and social impacts are site-specific and can be prevented and/or readily minimised through appropriate mitigation measures and by adhering to globally recognized performance standards, guidelines, and/or design criteria, including EIB environmental and social principles, standards and practices.

The EIB will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
06/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
06/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Bank der EU finanziert Modernisierung und Ausbau der Kläranlage Alexandria West

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
6 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86801107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALEXANDRIA WEST WWTP EXTENSION AND UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86746917
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ALEXANDRIA WEST WASTE WATER TREATMENT PLANT EXT
Datenblätter
ALEXANDRIA WEST WASTE WATER TREATMENT PLANT EXT
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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