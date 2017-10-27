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SKB NZEB

Unterzeichnung(en)

Betrag
56.473.970,63 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 56.473.970,63 €
Dienstleistungen : 56.473.970,63 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2017 : 56.473.970,63 €
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15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKB NZEB
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SKB NZEB
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt schwedische Wohnungsgenossenschaft SKB mit Darlehen für neue energieeffiziente Wohnungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2017
20170068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SKB NZEB
STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFOERENING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 550 million
SEK 1143 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project consists of the development of residential buildings supporting the Swedish strategy for the development of nearly zero energy buildings (NZEB).

The project will contribute to the deployment of energy-efficient residential buildings in Sweden, and is therefore in line with the EU bank climate action priority.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the relative scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, all of the schemes are deemed not to have any significant negative environmental impact. Exceptionally, a scheme may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. In these cases the Bank will require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directive as transposed into national law. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The procurement procedures to be employed by the promoter are in line with standard practice for the sector and are in the best interests of the project; hence, the main principles of value for money, transparency and objectivity are expected to be achieved.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKB NZEB
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SKB NZEB
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt schwedische Wohnungsgenossenschaft SKB mit Darlehen für neue energieeffiziente Wohnungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKB NZEB
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76083524
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170068
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SKB NZEB
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190634086
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170068
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKB NZEB
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SKB NZEB
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SKB NZEB
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB loan to SKB supports construction of new energy efficient residential buildings in Sweden
SKB new residential property in Stockholm
©Illustration Brunnberg & Forshed Architects

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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