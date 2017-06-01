RHEIN-NECKAR-TRAM 2020

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the renewal of part of the tramway fleet of operator Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), providing public transport services in the Rhine-Neckar region around the cities of Heidelberg, Mannheim and Ludwigshafen am Rhein, straddling the Federal States of Baden-Württemberg, Rhineland-Pfalz and Hessen in Germany.
The project aims to enable sustainable and resource-efficient transport by improving comfort and energy efficiency and reducing noise emissions thanks to the replacement of old trams with new and better tram rolling stock.
The construction of the new tram rolling stock does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive since it will take place in the manufacturer's plants. If the project includes the construction of depots, then compliance with the EIA Directive will be assessed and, if needed, the Bank's loan will be conditional to obtaining the necessary environmental screening decisions, approvals or permits. The project is expected to deliver positive environmental benefits thanks to the new trams' improved energy efficiency.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.