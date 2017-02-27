Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CYPRUS BANKS LOANS FOR SMES AND MIDCAPS V

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 125.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2018 : 20.000.000 €
27/12/2017 : 25.000.000 €
4/06/2018 : 30.000.000 €
10/07/2018 : 50.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Cyprus: The EIB and RCB Bank extend cooperation in support of SMEs and Mid-caps

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2017
20170018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CYPRUS BANKS LOANS FOR SMES AND MIDCAPS V
CO-OPERATIVE CENTRAL BANK LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 167 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing small and medium-scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps located mainly in Cyprus and intermediated through the cooperative sector

Improving access to term finance at favourable conditions

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation, subject to approval by the EIB's governing bodies, would be signed under a guarantee from the Republic of Cyprus and in close cooperation with the Cypriot authorities.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Cyprus: The EIB and RCB Bank extend cooperation in support of SMEs and Mid-caps

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Cyprus: The EIB and RCB Bank extend cooperation in support of SMEs and Mid-caps
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen