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EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 115.000.000 €
Telekommunikation : 115.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2017 : 115.000.000 €
Andere Links
Related public register
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/10/2017
20170010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
EWE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 115 million
EUR 234 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the first phase of a fibre-based broadband access network in the North Western part of Germany. The network will be operated on an open access basis.

In the first phase of the rollout, a significant amount of households is intended to obtain access to ultra-high speed broadband services (> 100 Mbps). The entire rollout programme aims at connecting one million households over a period of 10 years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The related works have typically limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74929309
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170010
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171992403
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170010
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
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Datenblätter
EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen