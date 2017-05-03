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STM ITALY-FRANCE-MALTA

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malta : 4.998.000 €
Frankreich : 245.000.000 €
Italien : 250.002.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/08/2017 : 4.998.000 €
4/08/2017 : 245.000.000 €
4/08/2017 : 250.002.000 €
Andere Links
Related public register
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/08/2017
20161000
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STM ITALY-FRANCE-MALTA
STMICROELECTRONICS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the research, development and innovation (RDI) activities and the investment programme of the promoter focused on the development of the technologies and products for the next generation of semiconductor devices in the years 2017-2018.

The project relates to the RDI activities performed by the promoter in its locations in France, Italy and Malta and focused on the development of the technologies and products for the next generation of semiconductor devices, particularly in the Smart Driving and Internet of Things domains. Apart from the research and development (R&D) activities, the project also includes R&D capital expenditure (Capex) as well as some investments in pilot lines, lines capacity increase and clean room expansions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the Directive 2011/92/EU as amended, and therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA). The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI and manufacturing facilities already being used for similar activities and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM ITALY-FRANCE-MALTA
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75276183
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161000
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Malta
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135765382
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161000
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Malta
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA
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STM ITALY-FRANCE-MALTA
Datenblätter
STM ITALY-FRANCE-MALTA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen