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GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Sektor(en)
Müllbeseitigung : 10.000.000 €
Energie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2017 : 5.000.000 €
30/11/2017 : 5.000.000 €
30/11/2017 : 45.000.000 €
30/11/2017 : 45.000.000 €
Andere Links
Related public register
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2017
20160994
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Glennmont Asset Management Ltd
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Energie - Energieversorgung
Beschreibung
Ziele

A pan-European renewable energy infrastructure fund investing in solar photovoltaics (PV), bioenergy, small-scale hydro, onshore and offshore wind

The fund will invest primarily in solar PV, bioenergy, small-scale hydro, onshore and offshore wind generation assets in selected European markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether or not an EIA is required. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the EIB's environmental and social standards.

The fund has been assessed by the EIB as investing only in private companies not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal the EIB were to conclude that the fund invests in projects subject to EU public procurement legislation, (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2004/18/EC, 2014/25/EU or 2004/17/EC, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, where applicable), then the Bank would require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75548826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160994
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226111467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160994
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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Übersicht
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Datenblätter
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen