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TURKU URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 150.000.000 €
Verkehr : 6.000.000 €
Energie : 31.500.000 €
Stadtentwicklung : 48.000.000 €
Bildung : 64.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/01/2019 : 6.000.000 €
28/01/2019 : 31.500.000 €
28/01/2019 : 48.000.000 €
28/01/2019 : 64.500.000 €
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08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Stadt Turku und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 150 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/01/2019
20160986
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
TURUN KAUPUNKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 334 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of a multi-sector investment programme for the City of Turku in Finland for the 2017-2022 period. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes related to education, culture, social housing, energy, transport and other urban infrastructure.

The city's long-term investment strategy aims to modernise the city's basic infrastructure and improve the quality of public services. The plan includes several components - street refurbishment, school upgrading, renovation of cultural buildings, reconstruction of social facilities, construction of social housing - to be implemented over the next five years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Stadt Turku und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 150 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74487728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160986
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Bildung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227131840
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160986
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Bildung
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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