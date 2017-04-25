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TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 7.650.000 €
Schweden : 32.300.000 €
Finnland : 45.050.000 €
Dienstleistungen : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/06/2017 : 7.650.000 €
22/06/2017 : 32.300.000 €
22/06/2017 : 45.050.000 €
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18/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2017
20160980
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IT PLATFORM DEVELOPMENT
TIETO OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research, development and innovation (RDI) and infrastructure investments used for the development of new industry-specific solutions and to broaden offering in various sectors

The project will improve the company's competitiveness and result in new innovative products, solutions and applications for its customers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The major part of the investments will concern RDI activities likely to be within existing facilities. A further part refers to the extension of an existing data centre. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme, and in particular the data centre extension, will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
18/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75365031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160980
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Schweden
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135077585
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160980
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Schweden
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
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Datenblätter
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Tieto group is a leading IT service provider in the Nordic countries, offering infrastructure and data-centre services as well as tailor-made solutions for the financial industry, public authorities etc. Backing by the Investment Plan for Europe will boost the company’s R&D.
IT platform development
©Tieto

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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