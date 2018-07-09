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ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.024.397,79 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 45.024.397,79 €
Durchleitungsdarlehen : 45.024.397,79 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2018 : 45.024.397,79 €
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20/07/2018 - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2018
20160972
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 280 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a guarantee instrument provided to Erste Bank to support new lending to small and medium sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps, based mainly in Austria.

The objective of the operation is to provide capital relief to the promoter, which would then be used to originate new loans to the SMEs and Mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the EIB policy, which has to ensure that sub-loans comply with the EU legislation, Erste Bank will have to take all measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by benefiting SMEs and Mid-caps will comply with the relevant national and EU environment and procurement legislation.

See above.

Weitere Unterlagen
20/07/2018 - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84809673
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160972
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Österreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Datenblätter
ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen