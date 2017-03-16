HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE

Übersicht
The framework programme is composed of two major components a) construction and refurbishment of a substantial number of student dormitories across the major university campuses in Hungary and b) major expansion and upgrading of two university campuses: one in Budapest and another in Pécs.
The project aims to enhance access to higher education by providing modern and affordable student accommodation. It will also contribute to national human capital formation and innovation capacity by expanding and refurbishing two major university campuses.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), as amended. An EIA is therefore not required by the directive. However, parts of the investments might be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and wastes management will also be checked. For new buildings the following EU directives on energy performance of buildings are applicable: (a) Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and (b) Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The design of the buildings with regard to energy performance and any specific targets to be met will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.