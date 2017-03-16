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HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 92.000.000 €
Bildung : 92.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/03/2018 : 92.000.000 €
Andere Links
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25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
Related public register
21/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE - ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/03/2018
20160956
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million
EUR 191 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework programme is composed of two major components a) construction and refurbishment of a substantial number of student dormitories across the major university campuses in Hungary and b) major expansion and upgrading of two university campuses: one in Budapest and another in Pécs.

The project aims to enhance access to higher education by providing modern and affordable student accommodation. It will also contribute to national human capital formation and innovation capacity by expanding and refurbishing two major university campuses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), as amended. An EIA is therefore not required by the directive. However, parts of the investments might be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and wastes management will also be checked. For new buildings the following EU directives on energy performance of buildings are applicable: (a) Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and (b) Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The design of the buildings with regard to energy performance and any specific targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
21/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE - ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75637542
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160956
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE - ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2023
Sprache
Ungarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88253882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160956
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178011436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160956
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE
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21/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HIGHER EDUCATION AND INNOVATION INFRASTRUCTURE - ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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