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BANKINTER LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2017 : 300.000.000 €
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Spanien: EIB und Bankinter stellen 600 Millionen Euro für KMU bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2017
20160953
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANKINTER LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V
BANKINTER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a dedicated loan to finance small and medium-sized projects carried out primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-cap companies.

The loan will be used for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and mid-cap enterprises (up to 3,000 employees) in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

From left to right: EIB Vice-President R. Escolano and CEO of Bankinter M. D. Dancausa
Bankinter Loan for SMEs and Midcaps V
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen