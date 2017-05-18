WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE

Übersicht
The project involves the design, construction and equipping of a new state-of-the-art medical simulations centre at the Medical University of Warsaw, including other eligible intangible investments (relevant training of staff to operate the simulations' applications, and research, development and innovation (RDI) activities). The project also includes the thermo-modernisation of the Pharmacy Faculty building to improve the energy efficiency of the building.
The Medical University in Warsaw will itself invest in the centre using its own resources in order to ensure/maintain its strong position in the medical education area. The project will enable the modernisation of the curricula of undergraduate medical and health sciences students with the use of top-notch simulations' technologies. The centre will also host executive education and training for medical professionals. The centre will be located in Warsaw, Poland, at the Medical University's main campus.
These types of projects are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of Directive 2011/92/EU in relation to urban development. The screening and EIA decision and report will be assessed during appraisal. The new building will be required to, at least, meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The energy performance design of the building and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.