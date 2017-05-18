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WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.944.640 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 23.944.640 €
Bildung : 23.944.640 €
Unterzeichnungsdatum
13/04/2018 : 23.944.640 €
Andere Links
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Investitionsoffensive: erstes direktes Darlehen der EIB an eine Universität für ein neues medizinisches Simulationszentrum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/04/2018
20160938
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 100 million (EUR 24 million)
PLN 249 million (EUR 59 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the design, construction and equipping of a new state-of-the-art medical simulations centre at the Medical University of Warsaw, including other eligible intangible investments (relevant training of staff to operate the simulations' applications, and research, development and innovation (RDI) activities). The project also includes the thermo-modernisation of the Pharmacy Faculty building to improve the energy efficiency of the building.

The Medical University in Warsaw will itself invest in the centre using its own resources in order to ensure/maintain its strong position in the medical education area. The project will enable the modernisation of the curricula of undergraduate medical and health sciences students with the use of top-notch simulations' technologies. The centre will also host executive education and training for medical professionals. The centre will be located in Warsaw, Poland, at the Medical University's main campus.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

These types of projects are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of Directive 2011/92/EU in relation to urban development. The screening and EIA decision and report will be assessed during appraisal. The new building will be required to, at least, meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The energy performance design of the building and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Investitionsoffensive: erstes direktes Darlehen der EIB an eine Universität für ein neues medizinisches Simulationszentrum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73980561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160938
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253953488
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160938
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
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Datenblätter
WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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