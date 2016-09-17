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LOAN FOR SMES & MIDCAPS-BANQUE DE L HABITAT

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2017 : 120.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt 120 Millionen Euro an die Banque de l’Habitat, um Unternehmen zu fördern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20160917
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANQUE DE L HABITAT PRET PME
BANQUE DE L'HABITAT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs)

This loan aims to improve access to finance and promote a more diversified market economy by supporting the emergence and development of SMEs and very small enterprises so as to contribute to job creation and the recovery of the Tunisian economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the EIB's environmental and social standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen