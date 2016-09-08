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ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 7.500.000 €
Müllbeseitigung : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2017 : 7.500.000 €
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24/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 25 Jahre Finanzierungstätigkeit der EIB-Gruppe – 13 Milliarden Euro für wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2017
20160908
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
GREENFIBER INTERNATIONAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 23 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments to increase the promoter's capacity for: i) collection of recyclable materials; ii) production of polyester staple fibre (PSF) from polyethylene terephthalate (PET) flakes; and iii) recycling of waste electric and electronic equipment (WEEE) in Romania in support of the transition to a circular economy and attainment of national recycling targets.

The objectives of the project are to enable the promoter to meet increasing demand for PSF and for WEEE treatment, and to increase their own supply of feedstock to the group's recycling operations through expanding the recyclable material collection system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The WEEE and PSF components will both be carried out within existing buildings without any expected additional environmental impact.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. The promoter is thus allowed to follow established commercial procurement practices that satisfy the objectives of economy and efficiency.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75988547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160908
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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