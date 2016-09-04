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FASSA BORTOLO GROUP

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/08/2017 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASSA BORTOLO GROUP
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/08/2017
20160904
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FASSA BORTOLO GROUP
FASSA Srl
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation on building materials for the construction sector as well as capital investments to upgrade existing production sites. The project includes also the greenfield development of a new production facility in Italy.

The project activities aim to develop innovative building materials to serve the construction sector, allowing for improved energy efficiency of refurbished and new buildings as well as improved construction. As such this part of the project, if successful, is expected to contribute to climate change mitigation. The capital investments aim to improve the efficiency, productivity and safety in the workplace of existing production sites and the development of a new production facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities will be carried out in existing facilities and laboratories that will not change their already authorised scope and therefore do not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. One project component, namely the greenfield development of a new production facility, is expected to require an EIA. All the environmental details will be assessed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
06/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASSA BORTOLO GROUP
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASSA BORTOLO GROUP
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75376001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160904
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129509941
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160904
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FASSA BORTOLO GROUP
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Andere Links
Übersicht
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Datenblätter
FASSA BORTOLO GROUP
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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