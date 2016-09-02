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IZETTLE R&D (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/08/2017 : 15.000.000 €
4/08/2017 : 15.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/08/2017
20160902
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
R&D for innovative financial and digital services
Innovative midcap (financial technology company)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 81 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support research and development of innovative financial and digital services offered by a financial technology company with RDI staff and activities based in the EU.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position by investing in RDI and therefore contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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R&D for innovative financial and digital services
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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