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ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro für den Ausbau des Acerinox-Werks in Cádiz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20160901
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
ACERINOX SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the following distinct components: • A new state of the art cold rolling mill • A new state of the art annealing and pickling line • A new slitting line

The project comprises the promoter's capital expenditures related to replacement of end-of-life downstream stainless steel production equipment by the implementation of a new rolling mill, a new annealing and pickling line and a new slitting line in its plant in Campo de Gibraltar (Andalusia, Spain).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The replacement of old equipment by new and modern production lines will be carried out within the promoter's existing facilities without changing their already authorised scope. Such production lines might fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project has been screened out by the local competent authorities and hence does not require a new EIA. The Bank's services will further asses environmental details during project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro für den Ausbau des Acerinox-Werks in Cádiz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75379425
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160901
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95072811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160901
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
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ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Datenblätter
ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro für den Ausbau des Acerinox-Werks in Cádiz

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro für den Ausbau des Acerinox-Werks in Cádiz
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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