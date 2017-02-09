Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

IP-ONLY FIBRE NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.420.681,88 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 125.420.681,88 €
Telekommunikation : 125.420.681,88 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2017 : 125.420.681,88 €
Andere Links
Related public register
14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IP-ONLY FIBRE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt IP-Only beim Anschluss von über 400 000 schwedischen Haushalten an das schnelle Internet

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2017
20160900
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Telecommunication network roll out
Telecommunication operator
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1200 million (EUR 123 million)
SEK 9360 million (EUR 963 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the expansion of a telecommunication network. The project includes the related investments in the access/backbone network as well as the active equipment.

The project is fully in line with the Europe 2020 strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the Digital Agenda for Europe flagship initiative of the Europe 2020 strategy through further development and expansion of the Next Generation Network (NGN) infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services, and to reaching the targets of very high speed broadband access for all European citizens by 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EU as amended. The related works typically have limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IP-ONLY FIBRE NETWORK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt IP-Only beim Anschluss von über 400 000 schwedischen Haushalten an das schnelle Internet

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IP-ONLY FIBRE NETWORK
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74812417
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160900
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IP-ONLY FIBRE NETWORK
Andere Links
Übersicht
Telecommunication network roll out
Datenblätter
IP-ONLY FIBRE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt IP-Only beim Anschluss von über 400 000 schwedischen Haushalten an das schnelle Internet

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt IP-Only beim Anschluss von über 400 000 schwedischen Haushalten an das schnelle Internet
Andere Links
Related public register
14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IP-ONLY FIBRE NETWORK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen