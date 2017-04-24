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AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.546.252,54 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 36.546.252,54 €
Industrie : 3.030.047,27 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 33.516.205,27 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2017 : 3.030.047,27 €
23/11/2017 : 33.516.205,27 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Europäische Union weitet vor Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft Unterstützung aus – neue Finanzierung der EU-Bank

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2017
20160873
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
FIRM ASTARTA-KYIV LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 43 million (EUR 36 million)
USD 87 million (EUR 72 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The promotor is carrying out a number of investments to enlarge grain and sugar storage capacity. The EIB loan is also expected to finance the development of an information technology (IT) solution to improve a series of agricultural processes as part of the InnovFin scheme.

EIB funds are expected to enable the company to improve trade and export logistics by upgrading existing and constructing new grain and sugar silos. As part of the InnovFin programme, the EIB also aims to help the company make use of Ukraine's IT capabilities in order to develop innovative solutions that optimise processes along the agricultural value chain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The improvement of storage infrastructure will enable Astarta to mitigate the impact of climate change on yield variation.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
30/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION - Environmental Impact Assessment
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74850308
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160873
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84478012
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160873
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION - EIA (In Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
12 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90116493
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160873
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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