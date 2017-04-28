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AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 110.000.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2020 : 54.000.000 €
8/12/2017 : 56.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Ökosystem Automobil - Die EIB fördert Beschäftigung in Marokko durch ein Darlehen von 56 Millionen Euro für den Bau eines neuen Automobilglaswerks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2017
20160869
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
AGC AUTOMOTIVE EUROPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 123 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Construction of a greenfield automotive glass manufacturing plant in the Atlantic Free Zone of Kenitra in Morocco. The plant will produce windscreens, backlights and sidelights to be supplied to automotive original equipment manufacturers (OEMs) located in North Africa and southern Europe. The project will be implemented during 2017-2019.

The project is expected to contribute to the development of the local private sector and the creation of additional jobs, which will enhance the social and economic development of the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project entails the construction of a new automotive glass production facility. Equivalent investments in the EU would fall under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended. The environmental dimension of the project and its individual components will be scrutinised during appraisal; in particular, i) the cumulative impact (both environmental and social), ii) raw material transport and consumption, iii) energy use and efficiency, as well as a iv) conformity check with applicable EU directives (on environmental impact assessment (EIA) and industrial emissions (IED)) and the corporate environmental, health and safety management plans.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
Datum der Veröffentlichung
3 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75032187
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160869
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO - Etude d’impact sur l’environnement des travaux de construction d’une unité industrielle de production de produits verriers destinés à l’industrie automobile
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86506165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160869
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
189394028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160869
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
Datenblätter
AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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