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ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 45.000.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 45.000.000 €
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17/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Förderung von Innovation, Beschäftigung und Energieeffizienz - EIB stellt im Rahmen des Juncker-Plans 151 Millionen Euro für Investitionsvorhaben bereit
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20160863
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) activities for various drug-delivery technologies, including preclinical development and clinical studies.

ROVI's pharmacological investigations involved in the project strengthen ROVI's innovativeness and help the company to maintain its competitive edge and expand its international footprint.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

Weitere Unterlagen
17/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN
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Spanien: Förderung von Innovation, Beschäftigung und Energieeffizienz - EIB stellt im Rahmen des Juncker-Plans 151 Millionen Euro für Investitionsvorhaben bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72033428
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160863
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151875041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160863
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
ROVI PHARMA TECHNOLOGY RDI
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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