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ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
165.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 14.850.000 €
Frankreich : 14.850.000 €
Deutschland : 135.300.000 €
Industrie : 165.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2017 : 14.850.000 €
17/05/2017 : 14.850.000 €
17/05/2017 : 135.300.000 €
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22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2017
20160832
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADIENT AUTOMOTIVE RDI
ADIENT GERMANY LTD UND CO KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 401 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of research, development and innovation (RDI) expenditures in the vehicle seating business. The project will be implemented in several locations all over Europe, mainly in Germany.

The project covers European R&D expenditures related to weight reduction, safety improvement and other performance-related aspects of seats that the promoter develops for the light vehicle automotive industry, as well as for other transport sectors such as commercial vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (as amended) and are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. Therefore it is very unlikely that any part of the project would require an Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental details of the project will be reviewed during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72853167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160832
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147075643
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160832
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
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Datenblätter
ADIENT AUTOMOTIVE RDI

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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