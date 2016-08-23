T-MOBILE POLAND NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter's investments in Poland to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 4G/LTE technology. The project includes the network expansion and capacity increase over the years 2017 to 2019 in order to cope with the continued data traffic increase and to provide the latest mobile broadband services through shared networks together with Orange Poland.
The increased 4G/LTE capacity and coverage of the promoter's network will enable further development of innovative mobile broadband services in the Polish market, thereby strengthening the promoter's market position. Furthermore the project will support the mobile broadband ecosystem in Poland, which should stimulate economic growth.
The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU as amended, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is thus not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.