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SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 23.000.000 €
Deutschland : 63.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/08/2017 : 14.000.000 €
31/08/2017 : 23.000.000 €
31/08/2017 : 63.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/09/2017
20160821
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
SOFTWARE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 211 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research, development and innovation (RDI) activities of Software AG in relation to its new software products supporting the digitalization of business processes. The key focus will be on software applications related to the Internet of Things (IoT), as well as the management of big data.

The project will support R&D activities for enterprise applications. Hence it will strengthen the European software industry in a very competitive market dominated by US suppliers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities mostly within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II EU Directive 2014/52/EU (amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75766788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160821
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Bulgarien
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134229412
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160821
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Bulgarien
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI
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Datenblätter
SOFTWARE AG INTERNET OF THINGS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen