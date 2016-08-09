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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 50.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2018 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2018
20160809
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 129 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme by the Université Catholique de Louvain (UCL), a leading Belgian university based in Louvain-la-Neuve. The EUR 200m investments are aimed at the construction and retrofitting of educational and research infrastructure to be carried out during the 2017-2021 period.

The project aims to upgrade the educational and research infrastructure of UCL to strengthen its domestic and international academic standing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

Should the EIB conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation then the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Kommentar(e)

-

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73500173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160809
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254928338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160809
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
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Übersicht
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Datenblätter
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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