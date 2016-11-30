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IBERCAJA LOAN FOR SMES & MIDCAPS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2016 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro an Ibercaja zugunsten von KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2016
20160778
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERCAJA LOAN FOR SMES & MIDCAPS II
IBERCAJA BANCO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated EIB loan for the financing of small and medium-sized investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps, mainly in Spain

The loan will be used for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and mid-cap enterprises (up to 3,000 employees).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable EU legislation.

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Spanien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro an Ibercaja zugunsten von KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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