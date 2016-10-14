BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II

Unterzeichnung(en)
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- Dienstleistungen - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
Financing energy efficiency refurbishments of 112 multi-apartment buildings in Bucharest Sector 6
This investment concerns the second phase of the refurbishment programme of multi-family housing in the municipality of Sector 6 in Bucharest. The project will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roofs and cellar insulation) as well as optimisation of the heating systems.
This programme will consist of projects that intend to bring environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The sub-projects to be financed under the different allocations are small and are expected to have a very limited negative environmental impact. Given the scale, location and nature of the sub-projects an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is normally not required. The sub-projects consisting of thermal building refurbishments of buildings will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/ shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.