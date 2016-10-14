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BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.295.801,27 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 37.295.801,27 €
Dienstleistungen : 37.295.801,27 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2016 : 15.292.633,27 €
22/06/2017 : 22.003.168 €
Andere Links
Related public register
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB fördert erneut Investitionen in die Energieeffizienz von Wohngebäuden im Sektor 6 der Stadt Bukarest
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2016
20160764
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 6
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 37 million
EUR 54 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing energy efficiency refurbishments of 112 multi-apartment buildings in Bucharest Sector 6

This investment concerns the second phase of the refurbishment programme of multi-family housing in the municipality of Sector 6 in Bucharest. The project will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roofs and cellar insulation) as well as optimisation of the heating systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This programme will consist of projects that intend to bring environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The sub-projects to be financed under the different allocations are small and are expected to have a very limited negative environmental impact. Given the scale, location and nature of the sub-projects an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is normally not required. The sub-projects consisting of thermal building refurbishments of buildings will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/ shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB fördert erneut Investitionen in die Energieeffizienz von Wohngebäuden im Sektor 6 der Stadt Bukarest

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69973019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160764
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147519486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160764
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Datenblätter
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Zugehörige Pressemitteilungen
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Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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