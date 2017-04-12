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MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
224.730.000 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 224.730.000 €
Verkehr : 224.730.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2017 : 110.000.000 €
31/08/2018 : 114.730.000 €
(*) Einschließlich 114.730.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Madagaskar: Offizieller Start der Instandsetzungsarbeiten an wichtigen Verkehrsachsen mit Finanzierung durch Europäische Union, Europäische Investitionsbank und Afrikanische-Entwicklungsbank-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2017
20160754
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 236 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rehabilitation of several priority road sub-sections in the northern and southern parts of Madagascar, allowing access to ports and unlocking economic growth potential in the region.

The project will improve transport connections in the northern and southern parts of the country, which will help the business environment and strengthen and develop the private sector. The modernisation of the road network will increase people's mobility and support the transportation of goods, thereby unlocking growth potential in the areas concerned by the project.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, the project components would not require an environmental impact assessment (EIA) as they consist of the reconstruction of existing infrastructure.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
Datum der Veröffentlichung
27 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75418646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Plan d'Actions de Réinstallation - RN13
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246331994
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Etude d'Impact Environnemental - RN6
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246324184
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social entre Taolagnaro et Ambovombe - RN13 - Annexes
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246337807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Plan de Réinstallation - RN6
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246324179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social - RN13
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246340956
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160754
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
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MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
Datenblätter
MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen