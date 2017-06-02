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METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
91.332.220,95 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 91.332.220,95 €
Verkehr : 91.332.220,95 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2018 : 91.332.220,95 €
Andere Links
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18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental
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18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Informe de Evacuación de Impacto Acústico (IEIA)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Argentinien: EIB fördert nachhaltige Infrastrukturprojekte in Buenos Aires und ein Abfallwirtschaftsprogramm in der Provinz Jujuy

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2018
20160753
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 104 million (EUR 89 million)
USD 268 million (EUR 229 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB financing targets the modernisation investments in the Buenos Aires metro network. The promoter has developed, with the assistance of the Inter-American Development Bank (IADB), an ambitious modernisation investment programme, which includes signalling system renewals, new power-supply systems, improvements in the ventilation systems, acquisition of additional rolling stock, refurbishment of the depots, and significant redesigns in all major stations to improve passenger safety and accessibility. Buenos Aires' metro system is among the oldest in the world. The first two lines were built respectively in 1900 and 1934 and only very limited upgrades have taken place in the past decades. The precise project scope will be defined during appraisal.

The project complies with the 2014-2020 External Lending Mandate for Latin America, as it contributes to enhancing the public transport network and improves environmental sustainability and energy use optimisation, due to the expected positive modal shift to metro from private vehicles, with a reduction in transport-related pollutant emissions and fuel consumption. Furthermore, it is in line with the Bank's policy on climate change, falling into the category of sustainable transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As works will be carried out on existing lines, no major environmental and social risks are foreseen. If the project had been implemented in an EU member state, the project would have fallen outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Nevertheless, environmental and social aspects will be assessed as part of the due diligence, in particular concerning respect of the main principles of International Labour Organization (ILO) core labour standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental
18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental - Informe Técnico - Plan de Accesibilidad, Circulatión y Evacuación
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87010220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160753
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental - Informe Técnico - Plan de Accesibilidad, Circulatión y Evacuación
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86949279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160753
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Informe de Evacuación de Impacto Acústico (IEIA)
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86949281
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160753
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76584027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160753
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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