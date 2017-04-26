Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Telekommunikation : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/04/2017 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2017
20160752
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE TELEKOM SUPER FAST BROADBAND
DEUTSCHE TELEKOM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1187 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the third roll-out phase of a very-high speed broadband access network in Germany. The specific measures will include: - increased fiber coverage in the access network - installation of a more advanced copper access technology for additional 9% of German households to meet at least 30 Mbps - the roll-out of a latest innovation allowing for broadband speed levels up to even 250 Mbps The project will be implemented during 2017 and 2018.

The operation contributes to the objectives of the Europe 2020 Strategy and the Digital Agenda for Europe initiative.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The related works have typically limited residual environmental effects, as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73465037
Thema
Environment
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160752
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125403669
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160752
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Andere Links
Übersicht
DEUTSCHE TELEKOM SUPER FAST BROADBAND
Datenblätter
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen