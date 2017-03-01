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ETZ HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 43.000.000 €
Gesundheit : 43.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2017 : 43.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETZ HOSPITAL
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ETZ HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert Modernisierung des ETZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2017
20160737
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ETZ HOSPITAL
STG ELISABETH-TWEESTEDEN ZIEKENHUIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to reorganise and rationalise the service delivery of Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) hospital, recently established as a result of the merger of two existing hospitals located in the Tilburg area. The main components of the investment plan are the rehabilitation and modernisation of existing facilities and the development of a new electronic patient file.

Integrated territorial development

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal. The project is expected to bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/18/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETZ HOSPITAL
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ETZ HOSPITAL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert Modernisierung des ETZ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETZ HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72162610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160737
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ETZ HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125461654
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160737
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETZ HOSPITAL
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10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ETZ HOSPITAL
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert Modernisierung des ETZ

Aktuelles und Storys

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Niederlande: EIB finanziert Modernisierung des ETZ
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen