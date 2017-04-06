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NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.895.233,81 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 15.895.233,81 €
Industrie : 15.895.233,81 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2017 : 15.895.233,81 €
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20/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
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20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert Wachstumsstrategie des Möbelunternehmens Sits

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2017
20160696
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
SITS SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 70 million (EUR 17 million)
PLN 141 million (EUR 33 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed EIB loan will support the promoter's capital investments for (i) the construction of a new production facility for upholstered furniture, (ii) the acquisition, installation and ramp-up of the related equipment for furniture production, as well as (iii) a new fully equipped storage facility over the period 2017-19. Over time the investment is expected to create up to 500 new jobs.

The company aims to support its planned growth by increasing its manufacturing and warehousing capacity as the current installed capacity and space available does not allow for the forecast volumes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of the new industrial estates is expected to require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. The environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert Wachstumsstrategie des Möbelunternehmens Sits

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77106219
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160696
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74801429
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160696
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129488249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160696
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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