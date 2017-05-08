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ATTIJARIWAFA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2017 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Die EIB und die Gruppe Attijariwafa Bank erhöhen die Unterstützung für marokkanische Unternehmen um 100 Millionen Euro
Story zum Projekt
Steter Tropfen nährt den Hain

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2017
20160693
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATTIJARIWAFA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
ATTIJARIWAFA BANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A dedicated EIB Loan to finance small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Morocco via medium/long-term lending and leasing schemes

Improving access to finance at favourable conditions

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing comply with national legislation and the EIB's environmental and social standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen