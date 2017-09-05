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HOTEL PARK

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2018 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL PARK
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2018
20160681
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hotel redevelopment
Leading local hospitality operator
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of new hotel facilities and surrounding public amenities after removal of old derelict infrastructures in the area of Rovinj.

The project will help to improve the service and accommodation quality, as well as security by providing new and demand-oriented facilities. In addition, the project will contribute to urban regeneration by implementing new infrastructure fitting better into the local urban context.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes considered under this project are tourism infrastructure operations. The proposed investments may fall under Annex I or II of EIA Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), requiring a full Environmental Impact Assessment or EIA screening by the national competent authority on the basis of Annex III to determine the need for a full EIA. To be reviewed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, the Bank will ensure that the relevant EU procurement directives are adhered to by the promoter.

Weitere Unterlagen
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL PARK
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL PARK
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78568847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160681
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132055869
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160681
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOTEL PARK
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK
Andere Links
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Hotel redevelopment
Datenblätter
HOTEL PARK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen